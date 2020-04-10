Google: как выбрать структуру URL для AMP-страниц

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер рассказал, как выбрать структуру URL для AMP-страниц.

Так, один из вебмастеров спросил Мюллера, предпочитает ли Google определённый тип структуры URL, если речь идёт об AMP.

По словам Мюллера, единственное, что интересует Google – это, чтобы все URL располагались в рамках одного домена.

«С точки зрения Google, единственным критерием, который имеет решающее значение для AMP-страниц, является то, находятся ли они в одном домене. Так что, если эти URL содержатся в поддомене или подкаталоге, то всё отлично», — сказал Мюллер.

Что касается выбора конкретной структуры, то здесь Мюллер советует смотреть, что лучше всего работает для текущих настроек.

Структура URL должна соответствовать следующим критериям:

  • Легко отслеживать;
  • Легко контролировать;
  • Легко поддерживать;
  • Совместимость с CMS;
  • Совместимость с сервером.

Что касается каких-то специальных техник оптимизации для AMP URL, то их нет.

Единственное, о чём должны помнить владельцы сайтов: структуру URL нельзя менять слишком часто. Но это правило применимо ко всем URL, не только AMP.

В идеале нужно выбрать один вариант и придерживаться его как можно дольше.

При изменении структуры Google нужно повторно обработать все URL, что может негативно отразиться на ранжировании.

«Выберите поддомен, подкаталог или параметры, если хотите. Любой вариант, который работает лучше всего для вас. И постарайтесь сохранить эту настройку – в идеале, на длительный период».

Прослушать ответ Мюллера можно на видео ниже:

Напомним, ранее Google заверил, что не приоритизирует AMP-страницы в результатах поиска.

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