С 13-го по 17 апреля пройдет онлайн-марафон EdCamp, посвященный обучению детей в период карантина

Среди обсуждаемых вопросов - как родителям одновременно работать и создавать условия для обучения детей.

?С 13-го по 17 апреля пройдет онлайн-марафон EdCamp, посвященный обучению детей в период карантина
Фото: edcamp.org.ua

С 13-го по 17 апреля в Украинее состоится "Антикризисный национальный онлайн-марафон EdCamp 2020: "Держи пять, образование!".

Об этом сообщается на сайте организатора конференции - учительского сообщества EdCamp Ukraine.

Онлайн-марафон будет посвящен организации образовательного процесса во время карантина и переходу детей на домашнее обучение на неопределенный период.

"Несколько тысяч педагогов и родителей обсудят..., как школьникам не потерять образовательный ритм во время карантина; почему учителям трудно дается дистанционное образование, как родителям на карантине одновременно работать и создавать условия для обучения детей, что поможет сохранить физическое и психическое здоровье во время пандемии?", - говорится в сообщении.

Спикерами на конференции будут представители Министерства образования и науки, других органов власти, украинского и иностранного экспертных кругов.

Регистрация продлится до 12:00 10 апреля.

Напомним, в марте 2017 года 600 учителей со всей Украины приняли участие в национальной (не)конференции EdCamp Ukraine в Харькове.

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