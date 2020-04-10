Google опубликует серию кейсов, показывающих ценность SEO

Google объявил о запуске серии публикаций, которые призваны продемонстрировать ценность SEO. В эти постах будут описаны успешные кейсы по поисковой оптимизации.

Целевой аудиторией для этих публикаций являются владельцы бизнеса, которым нужны дополнительные аргументы для того, чтобы убедиться, что SEO – это хорошая инвестиция.

«Мы хотим, чтобы люди узнали об этих историях успеха, и начинаем новую серию постов, в которой будут представлены результаты тематических исследований», — говорится в сообщении компании.

Как SEO помогло увеличить количество регистраций на 93%

Первый кейс, опубликованный Google , описывает успешные результаты работы по поисковой оптимизации Saramin – крупнейшего сайта вакансий в Южной Корее.

Эта работа была начата в 2015 году и на первом этапе не использовалось ничего, кроме Search Console.

Целый год был потрачен на то, чтобы найти и устранить ошибки сканирования, выявленные GSC. Одно это привело к увеличению органического поискового трафика на 15%.

Вдохновившись первыми результатами, в Saramin решили увеличить вложения в SEO.

Следующим шагом стало изучение руководств по поиску на сайте Google Developers и статей в Справочном центре Search Console.

Затем в Saramin сосредоточились на внедрении постепенных изменений, включая:

Удаление плохо написанных и неполезных метатегов;

Использование rel=canonical и удаление дублированного контента;

Применение подходящих структурированных данных.

Процесс внедрения этих изменений также включал использование дополнительных инструментов Google : Structured Data Testing Tool, Mobile Friendly Test, AMP Test и PageSpeed Insights.

В конечном итоге практически все ошибки в отчёте об индексировании были устранены, а постепенные изменения привели к более быстрому росту поискового трафика.

На пике сезона найма в сентябре 2019 года трафик Saramin увеличился в 2 раза по сравнению с предыдущим годом.

Помимо роста органического трафика, также улучшилось его качество. Благодаря этому Saramin удалось достичь увеличения числа новых регистраций на 93%, а конверсий – на 9%.