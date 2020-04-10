2020-04-10
Google возобновляет публикацию новых отзывов, Q&A и фото в профилях компаний
Google
Информация об этих изменениях
Отдельные специалисты в США уже протестировали возможность добавить новый отзыв:
Напомним, что в марте Google ограничил функциональность My Business в связи с эпидемией COVID-19. Это временное решение, вызванное изменениями в работе персонала компании.
Добавим также, что ранее в этом месяце Google начал тестировать новое расположение и цвет для отзывов в результатах поиска.