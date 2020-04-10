Технология Google Duplex стала доступна в Австралии, Канаде и Великобритании

Google расширил запуск технологии Duplex, которая позволяет голосовому помощнику Assistant совершать звонки и выполнять другие действия от имени пользователя.

Теперь она также будет доступна в Австралии, Канаде и Великобритании. Информация об этом появилась в Справке Google Мой бизнес.

До этого технология Duplex была запущена только в США и Новой Зеландии.

Напомним, что Google впервые представил Duplex на конференции для разработчиков I/O в мае 2018 года.