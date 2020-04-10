Google запретил своим сотрудникам использовать Zoom

Google запретил своим сотрудникам использовать платформу для видеоконференций Zoom. Причиной такого решения стали проблемы сервиса с безопасностью.

Компания уведомила сотрудников о запрете по электронной почте. В сообщении говорится, что в скором времени у тех из них, кто установил Zoom на рабочем ПК, приложение перестанет работать.

«У нас давно действует политика, которая запрещает сотрудникам использовать для работы неодобренные приложения, которые не входят в нашу корпоративную сеть. Недавно наша команда по безопасности проинформировала сотрудников, использующих десктопный клиент Zoom, что он больше не будет функционировать на рабочих компьютерах, поскольку не соответствует нашим стандартам безопасности для приложений».

Те сотрудники Google , которые использовали Zoom для личного общения, смогут оставаться на связи со своими родными и друзьями, через веб-версию или мобильное приложение сервиса.

Напомним, что ранее приложение Zoom было запрещено к использованию в школах Нью-Йорка, а также в госучреждениях на Тайване. Причины те же — проблемы с безопасностью и конфиденциальностью.