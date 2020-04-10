В поиске Bing появился чат-бот для проверки на коронавирус

В результатах поиска Bing появился чат-бот, который позволяет пользователям проверить себя на коронавирус.

Чат-бот выводится при поиске по запросам типа «corona», «coronavirus» и другим фразам, связанным с COVID-19.

Опросник разработан Центром по контролю и профилактике заболеваний США и ориентирован на пользователей в этом регионе.

Пользователям из других стран чат-бот рекомендует посетить сайт министерства здравоохранения для получения актуальной информации о COVID-19 по своей стране.

В поиске Bing чат-бот расположен в блоке, который содержит основную информацию о коронавирусе.

На основании предоставленных пользователем данных чат-бот генерирует рекомендации. Например: «Оставайтесь дома и следите за симптомами. Свяжитесь с врачом, если вам станет хуже» или «Позвоните 911. Возможно, вам нужна скорая медицинская помощь».

Новый инструмент был разработан на базе сервиса Healthcare Bot, запущенного Microsoft в марте.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Facebook запустил десктопное приложение Messenger для более удобных видеозвонковFacebook запустил десктопное приложение Messenger для более удобных видеозвонков
Киев закупил за 54 млн камеры, которые будут распознавать лица и температуру, - "Слідство.Інфо"Киев закупил за 54 млн камеры, которые будут распознавать лица и температуру, - "Слідство.Інфо"
Zoom раскрывает персональные данные пользователей из-за ошибки в Company DirectoryZoom раскрывает персональные данные пользователей из-за ошибки в Company Directory
КП “Информатика” до конца года будет пользоваться серверами частной фирмы за 10,5 млн гривенКП “Информатика” до конца года будет пользоваться серверами частной фирмы за 10,5 млн гривен
Данные по запросам в Google могут помочь в выявлении новых очагов COVID-19Данные по запросам в Google могут помочь в выявлении новых очагов COVID-19
Блок рекламы


Похожие новости
МВД запустило в Telegram чат-бот для противодействия домашнему насилиюМВД запустило в Telegram чат-бот для противодействия домашнему насилию
Google показал, как разметка для сообщений на тему COVID-19 будет выглядеть в поискеGoogle показал, как разметка для сообщений на тему COVID-19 будет выглядеть в поиске
Киберполиция предупредила о фишинговых атаках под видом информирования о коронавирусеКиберполиция предупредила о фишинговых атаках под видом информирования о коронавирусе
В Search Console появился инструмент для создания сообщений на тему COVID-19В Search Console появился инструмент для создания сообщений на тему COVID-19
Десктопный поиск растёт на фоне эпидемии коронавирусаДесктопный поиск растёт на фоне эпидемии коронавируса
Google отменил все розыгрыши на 1 апреля из-за коронавирусаGoogle отменил все розыгрыши на 1 апреля из-за коронавируса
В Facebook Ads Manager появился новый раздел «Эксперименты»В Facebook Ads Manager появился новый раздел «Эксперименты»
Сотрудники Amazon уже начали выходить на забастовки из-за коронавирусаСотрудники Amazon уже начали выходить на забастовки из-за коронавируса
Во Львове разоблачили женщину, которая нагнетала панику и распространяла фейки о коронавирусе в соцсетяхВо Львове разоблачили женщину, которая нагнетала панику и распространяла фейки о коронавирусе в соцсетях
Google и Facebook могут потерять более $44 млрд в доходах от рекламы из-за коронавирусаGoogle и Facebook могут потерять более $44 млрд в доходах от рекламы из-за коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости