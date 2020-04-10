В поиске Bing появился чат-бот для проверки на коронавирус

В результатах поиска Bing появился чат-бот , который позволяет пользователям проверить себя на коронавирус.

Чат-бот выводится при поиске по запросам типа «corona», «coronavirus» и другим фразам, связанным с COVID-19.

Опросник разработан Центром по контролю и профилактике заболеваний США и ориентирован на пользователей в этом регионе.

Пользователям из других стран чат-бот рекомендует посетить сайт министерства здравоохранения для получения актуальной информации о COVID-19 по своей стране.

В поиске Bing чат-бот расположен в блоке, который содержит основную информацию о коронавирусе.

На основании предоставленных пользователем данных чат-бот генерирует рекомендации. Например: «Оставайтесь дома и следите за симптомами. Свяжитесь с врачом, если вам станет хуже» или «Позвоните 911. Возможно, вам нужна скорая медицинская помощь».