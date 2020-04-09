МВД запустило в Telegram чат-бот для противодействия домашнему насилию

"С начала карантина число сообщений о домашнем насилии не увеличилось, но это может быть обусловлено рядом факторов".

МВД запустило в Telegram чат-бот для противодействия домашнему насилию
Фото: bash.news

Министерство внутренних дел запустило в мессенджере Telegram чат-бот для противодействия домашнему насилию.

Об этом сообщила пресс-служба МВД в фейсбуке.

"Чат бот #ДийПротиНасильства предоставит максимально исчерпывающую информацию о домашнем насилии, поддержку и помощь в этом вопросе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данный чат-бот поможет: вызвать службу помощи (полицию, скорую); перенаправить на специалистов юридической помощи, которые в свою очередь окажут юридическую консультацию в онлайн-режиме; предоставить контакты других служб; разъяснить, что такое домашнее насилие и как противодействовать этому явлению, полномочия органов и учреждений, осуществляющих меры по предупреждению домашнего насилия

Присоединиться к нему можно по ссылке @police_helpbot.

Также МВД и Нацполиция подготовили план безопасности, который включает ряд рекомендаций для людей, у которых во время самоизоляции есть риск пострадать от домашнего насилия.

"С начала введения карантина число сообщений о домашнем насилии не увеличилось. Но мы понимаем, что это может быть обусловлено рядом факторов. С одной стороны, - вынужденная изоляция и пребывание вместе с обидчиком в одном помещении не всегда дает возможность вызвать помощь. С другой стороны, как правило, пострадавшие сообщают не о первом случае насилия, а уже тогда, когда конфликт достигает максимального напряжения и существует непосредственная угроза жизни и здоровью. К этому еще добавляется неопределенность относительно продолжительности карантина", - рассказала заместитель министра Екатерина Павличенко.

Она также отметила, что условия самоизоляции могут ограничивать возможности в поиске необходимой информации, и именно поэтому МВД решило создать такой Telegram-канал.

Напомним, ранее генсек ООН заявил об увеличении случаев домашнего насилия в условиях карантина.

В феврале в Украине запустили в тестовом режиме горячую линия по предупреждению домашнего насилия. Позвонить на неё можно по номеру 1547. Ранее полиция также анонсировала запуск групп реагирования на домашнее насилие по всей Украине.

В ноябре 2019 года суд вынес первый в Киеве приговор за домашнее насилие - 33-летнего мужчину, который систематически издевался над женой, арестовали на три месяца.

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