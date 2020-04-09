Google перенёс запуск новой версии программы Google Partners на 2021 год

В связи с глобальной эпидемией COVID-19 и её влиянием на все сферы жизни Google решил отложить запуск новой версии программы Google Partners на 2021 год.

«Продолжая адаптироваться к COVID-19 по всему миру, мы понимаем, что такое состояние неопределённости может быть сложным для вас, ваших семей, вашего бизнеса и ваших клиентов. Чтобы помочь вам сосредоточиться на том, что важнее всего, мы решили отложить запуск новой программы Google Partners и новых требований к значкам партнёров, запланированный на июнь 2020, до 2021 года», — говорится в заявлении компании.

Напомним, что Google анонсировал запуск обновлённой программы Google Partners и новых требований для получения значка партнёра в феврале.

Отметим также, что компания выделит $340 млн на кредиты малому и среднему бизнесу в Google Ads. Эти средства станут доступны в ближайшие месяцы.

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