В Тайване запретили всем госучреждениям использовать Zoom

Власти Тайваня запретили всем государственным учреждениям использовать приложение Zoom. Причина – проблемы с безопасностью в сервисе.

После выхода этого распоряжения министерство образования страны ввело запрет на использование Zoom в школах.

Тайвань стал первой страной, принявшей такое решение в отношении Zoom. Ожидается, что в скором времени его примеру могут последовать и правительства других стран.

Отметим, что на фоне эпидемии коронавируса в марте дневная аудитория Zoom превысила 200 млн пользователей. В условиях карантина многие компании и школы начали использовать это приложение для проведения совещаний, уроков, видеовстреч и других онлайн-мероприятий.

Однако недавно выяснилось, что Zoom не использует end-to-end шифрование для видеконференций, а также позволяет присоединяться к трансляциям посторонним людям.

На прошлой неделе глава Zoom Эрик Юань (Eric Yuan) принёс извинения за то, что сервис не смог оправдать ожиданий пользователей в отношении конфиденциальности и безопасности. Он также заверил, что компания уже приняла меры по решению этих проблем.

Напомним, что ранее власти Нью-Йорка запретили использовать Zoom в школах.