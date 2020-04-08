Pinterest расширил функционал покупок в сервисе

Визуальный сервис Pinterest расширил функционал покупок. Теперь у пользователей появилось больше возможностей для приобретения товаров в этой соцсети.

Покупки с досок

На досках пользователей появилась новая вкладка «Shop», где они могут найти товары, соответствующие тематике доски. Эта функция запущена для товаров из категорий «мода» и «домашний декор».

Покупки из результатов поиска

Ещё одно нововведение – это вкладка «Shop» в результатах поиска. Теперь пользователи смогут покупать товары при поиске по общим запросам, таким как «весенняя одежда», «декор для офиса» или «перепланировка кухни».

Те пользователи, которых интересуют более конкретные товары, смогут фильтровать результаты поиска по бренду.

Ещё один фильтр позволит сортировать результаты по цене.

Покупки из пинов

Pinterest также обновил функционал визуального поиска в сервисе. Теперь при использовании этой функции пользователи будут видеть новую опцию «Купить похожий товар» (Shop similar).

Эта функция тоже охватывает только товары из категорий «мода» и «домашний декор».

Трендовые поисковые запросы в Pinterest

Компания также поделилась свежей статистикой по трендовым поисковым запросам в сервисе.

Так, в последнее время наблюдается увеличение доли запросов, связанных с идеями для покупок и поддержкой малого бизнеса.

В связи с массовым переходом компаний на удалённую работу многие люди также ищут идеи для обустройства рабочего места в доме. За последние две недели количество таких запросов возросло на 70%.

При этом работодатели ищут способы поощрить своих работников и показать им свою признательность в это непростое время. Так, количество поисковых сессий по запросу [employee gift] выросло в 4 раза.

Статистика по покупкам

За последний год количество пинов с возможностью покупки увеличилось в 2,5 раза.

Число пользователей, совершающих покупки в сервисе, возросло на 44% в годовом сравнении.

В среднем пользователи Pinterest тратят в 1,6 раза больше, чем те люди, которые не используют сервис.

Более 80% пользователей Pinterest покупали товары, которые они видели в пинах от брендов.

Напомним, что в марте Pinterest запустил глобальную программу подтверждения продавцов.