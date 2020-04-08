2020-04-08
Google тестирует новое расположение и цвет для отзывов в результатах поиска
Англоязычные пользователи
В текущей версии отзывы находятся сразу под заголовком сниппета, а звёзды рейтинга окрашены в оранжевый цвет:
В новой версии отзывы идут ниже, а звёзды в рейтинге стали жёлтыми:
Ещё скриншоты:
— Ankit Srivastava (@VaranasiBlogger)
@rustybrickdid you notice this? pic.twitter.com/hcjEtuQaLL April 6, 2020
Этот тест также распространяется на панели знаний:
Google seems to be testing reviews stars colours in the SERPs:cc:— Kristina Azarenko (@azarchick)
@rustybrick pic.twitter.com/wrQJwlCTFO April 6, 2020
Тестирование проводится в ограниченном масштабе.