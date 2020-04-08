Google тестирует новое расположение и цвет для отзывов в результатах поиска

Англоязычные пользователи заметили, что Google тестирует новое расположение и цветовое оформление для отзывов в результатах поиска.

В текущей версии отзывы находятся сразу под заголовком сниппета, а звёзды рейтинга окрашены в оранжевый цвет:

В новой версии отзывы идут ниже, а звёзды в рейтинге стали жёлтыми:

Ещё скриншоты:

@Google is testing placement of Review Schema in SERP. I don't think that it will make any changes but Google knows it better. @rustybrick did you notice this? pic.twitter.com/hcjEtuQaLL

— Ankit Srivastava (@VaranasiBlogger) April 6, 2020

Этот тест также распространяется на панели знаний:

Google seems to be testing reviews stars colours in the SERPs:cc: @rustybrick pic.twitter.com/wrQJwlCTFO

— Kristina Azarenko (@azarchick) April 6, 2020

Тестирование проводится в ограниченном масштабе.

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