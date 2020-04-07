Новая система передает данные со скоростью 10 терабит в секунду

Новая система передает данные со скоростью 10 терабит в секунду

На первый взгляд подобная скорость может показаться фантастикой, однако столь радикальный скачок пропускной способности стал возможен благодаря переключению на чрезвычайно высокую частоту. Это позволило сжать большую полосу пропускания и повысить общую скорость передачи данных.

У исследователей были сомнения относительно того, насколько хорошо волновод (та самая высокочастотная волновая структура) защищен от помех. Однако исследователи утверждают, что они нашли способ решить и эту проблему. «Наши испытания показали, что волновод может поддерживать скорость передачи до 10 терабит в секунду — правда, пока лишь на близком расстоянии», пишет физик Дэниел Миттлман из Университета Брауна. По его словам, на такую скорость не рассчитывал никто.

Работа основана на существующих принципах цифровых абонентских линий, которые обеспечивают скорость широкополосного соединения через стандартные телефонные линии. В данном случае, однако, частота сигнала составляет не несколько мегагерц, а увеличивается до 200 гигагерц.

Используя устройство с двумя параллельными проводами, скрепленными в металлической оболочке, команда измерила выход энергии на сетке квадратов размером 13 х 13 мм. Основываясь на своих расчетах, исследователи утверждают, что скорость до 10 терабит в секунду должна быть возможной на расстоянии до 3 метров, а на дистанции в 15 метров она падает до 30 гигабит в секунду — что тоже весьма впечатляющий результат.

Проблемы с дальностью связаны с потерей энергии при ее переходе через металлический корпус. Следующим потенциальным шагом может стать работа над тем, как уменьшить это сопротивление. Однако даже в нынешнем состоянии новая технология может быть полезной на коротких расстояниях — скажем, в центре обработки данных.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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