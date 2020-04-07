КП “Информатика” до конца года будет пользоваться серверами частной фирмы за 10,5 млн гривен

Коммунальное предприятие “Информатика” до конца 2020 года будет использовать сервера и каналы передачи данных ООО “Гигаклауд” для нужд Киева. ООО за это заплатят 10,5 млн гривен. Частная фирма получила такой лакомый подряд без конкурса, лишь на том основании, что уже третий год предоставляет в пользование КП свои мощности.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 25 марта 2020 года КП “Информатика” (*) заключило договор ООО “Гигаклауд” (**) на использование серверных мощностей ДАТА-центра и каналов передачи данных для нужд Киева . Цена договора составила 10,5 млн гривен.

ООО “Гигаклауд”, по договору, отдает до конца 2020 года КП “Информатика” в использование свои сервера. Учитывая то, что они размещены на базе центров обработки данных в помещениях ООО, “Гигаклауд” предоставляет доступ к ним пяти техническим специалистам КП “Информатика”. А также обеспечивает круглосуточную охрану и видеонаблюдение.

Тендер проведен без открытого конкурса, по переговорной процедуре. Заказчик обосновал это тем, что “Гигаклауд” ранее уже предоставлял КП аналогичные услуги.

При помощи информации, размещенной в электронной системе публичных закупок ProZorro, КВ удалось отследить сотрудничество этих предприятий начиная с 2018 года. Первый договор (цена – 2,88 млн гривен) на использование серверных мощностей и каналов передачи данных между КП “Информатика” и ООО “Гигаклауд” был заключен 12 июня 2018 года. В договоре было уточнено, что сервера использовались с 1 июля до 31 декабря 2018 года для бронирования программных комплексов, реализованных на базе Городского центра обработки данных. По отчету о выполнении договора , подрядчику заплатили в полном объеме.

Эта закупка была проведена в виде открытого тендера. Тогда самым выгодным по цене было предложение ООО “Андернет” (***), но его отклонили из-за того, что на документации ООО не была наложена электронная подпись и оно документально не подтвердило выполнение аналогичного договора.

Второй договор (цена – 10 млн гривен) на использование серверных мощностей дата-центра и каналов передачи данных КП “Информатика” и ООО “Гигаклауд” заключили 4 апреля 2019 года уже по переговорной процедуре. ООО предоставляло эту услугу с даты заключения договора до 31 декабря 2019 года и, согласно отчету о выполнении договора , получило 100%-ную оплату.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol , ООО “Гигаклауд” основано в 2015 году. Основной вид деятельности – обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с этим деятельность. Учредитель – “Гигаклауд Инвестментс Лимитед” (Кипр). Директором значится Артем Коханевич. Конечные бенефициарные собственники – Олег Полищук, Антон Хвастунов и Назарий Курочко.

По данным Zакупівлі, в результате участия в публичных закупках ООО “Гигаклауд” получило 30 подрядов (с учетом нынешнего) на 42,3 млн гривен. Самый крупный заказчик предприятия – КП “Информатика”. С этим столичным КП уже заключены договора на 23,5 млн гривен.

Ранее KV сообщала, что в марте 2020 года КП “Информатика” за 2 млн гривен закупило комплексное обслуживание инфраструктуры центра обработки данных еще не построенного ситуационного центра по противодействию угрозам в Киеве . Подрядчик – ООО “Инжениринг-Аналитика” – должен до конца 2020 года обеспечивать техническое обслуживание Clоud-платформы и мониторингового центра.

Обязанности директора КП “Информатика” с 9 октября 2017 года исполняет Николай Пыхтин. С 20 сентября 2019 года направление информатизации в Киеве курирует первый заместитель главы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник.

* КП “Інформатика” (код ЄДРПОУ: 31024875)

** ТОВ “Гігаклауд” (код ЄДРПОУ: 39792589)

*** ТОВ "Андернет” (код ЄДРПОУ: 37455272)