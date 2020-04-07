Google показал, как разметка для сообщений на тему COVID-19 будет выглядеть в поиске

Google показал пример того, как разметка для срочных сообщений на тему COVID-19 может выглядеть в результатах поиска.

В настоящее время при добавлении на страницу структурированных данных SpecialAnnouncement в поисковом сниппете организации появится краткая сводка с последними сообщениями на тему эпидемии.

При этом в Google отметили, что со временем формат отображения этой информации может измениться. Разработчики продолжают работать над оформлением этих результатов.

Компания также официально сообщила о запуске нового инструмента для создания сообщений на тему COVID-19 из интерфейса Search Console.