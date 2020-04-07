2020-04-07
На Картах Google появились ярлыки «Takeout» и «Delivery» для кафе и ресторанов
Англоязычные пользователи
Новые ярлыки отображаются под названием заведения:
В каких ещё странах, помимо США, запущено это обновление, пока непонятно.
Google начал тестировать новые атрибуты «Takeout» и «Delivery» для компаний в сфере питания в конце марта.
Напомним также, что на прошлой неделе Google Мой бизнес опубликовал руководство для компаний в этом сегменте, призванное помочь им пережить эпидемию COVID-19.