На Картах Google появились ярлыки «Takeout» и «Delivery» для кафе и ресторанов

Англоязычные пользователи заметили, что на Картах Google появились ярлыки «Takeout» (еда на вынос) и «Delivery» (доставка) для кафе и ресторанов.

Новые ярлыки отображаются под названием заведения:

В каких ещё странах, помимо США, запущено это обновление, пока непонятно.

Google начал тестировать новые атрибуты «Takeout» и «Delivery» для компаний в сфере питания в конце марта.

Напомним также, что на прошлой неделе Google Мой бизнес опубликовал руководство для компаний в этом сегменте, призванное помочь им пережить эпидемию COVID-19.

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