Facebook позволил помечать компании как "временно закрытые"

Facebook позволил компаниям сообщать об изменениях графика и условий работы, а также помечать себя как «временно закрытые» в связи с эпидемией COVID-19.

Чтобы воспользоваться новыми опциями, нужно перейти в настройки страницы, выбрать раздел «Информация о странице» и пункт «Temporary Service Changes».

Внесённые изменения будут отображаться на самих страницах, в их превью, а также в результатах поиска и в курируемых списках локальных ресурсов на Facebook.

Новые опции пока доступны не во всех странах.

Напомним, что ранее Facebook создал информресурс и опубликовал 3 новых руководства, чтобы помочь бизнесу в период эпидемии.

Google Мой бизнес позволил помечать компании как «временно закрытые» в марте.



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