2020-04-07
Facebook позволил помечать компании как "временно закрытые"
Facebook
Чтобы воспользоваться новыми опциями, нужно перейти в настройки страницы, выбрать раздел «Информация о странице» и пункт «Temporary Service Changes».
Внесённые изменения будут отображаться на самих страницах, в их превью, а также в результатах поиска и в курируемых списках локальных ресурсов на Facebook.
Новые опции пока доступны не во всех странах.
Напомним, что ранее Facebook создал информресурс и опубликовал 3 новых руководства, чтобы помочь бизнесу в период эпидемии.
Google Мой бизнес позволил помечать компании как «временно закрытые» в марте.