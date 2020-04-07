Власти Нью-Йорка запретили школам использовать Zoom

Власти Нью-Йорка запретили школам использовать Zoom для дистанционного обучения в связи с проблемами безопасности, обнаруженными в сервисе.

Вместо Zoom школам рекомендуется использовать Microsoft Teams, который, согласно заявлению Департамента образования города, имеет те же возможности и должную защиту.

Запрет охватывает свыше 1,1 млн учащихся в более чем 1800 школах в пяти районах города.

Решение о запрете Zoom в школах было частично принято подразделением Cyber Command, которое было создано в 2018 году для обеспечения безопасности жителей города.

В Zoom пока не прокомментировали эту ситуацию.

Напомним, ранее стало известно, что Zoom не использует end-to-end шифрование для видеоконференций.

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