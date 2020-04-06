Британский суд вынуждает Google раскрыть алгоритм ранжирования

Британский суд поставил Google перед ультиматум: отозвать доказательства, переданные компанией в свою защиту, или же раскрыть детали поискового алгоритма. При этом Google должен предоставить эту информацию SEO-консультанту, который затем сможет объяснить её суду.

Foundem vs Google

Иск против Google был подан в 2012 году сервисом сравнения цен Foundem. Компания утверждает, что стала жертвой антиконкурентных практик Google.

Согласно иску, начиная с 2006 года Google намеренно ранжировал свои собственные продукты выше, чем Foundem.

Компания требует от Google возместить убытки, связанные с потерей бизнеса, с которой она столкнулась в результате неправомерных действий истца.

Так, до публичного запуска Foundem выводился на первой странице поисковой выдачи по запросам, связанным с покупками. Однако буквально через два дня после запуска для всех пользователей Foundem оказался погребённым в результатах поиска Google.

Позиции компании упали на десятки, а иногда и сотни страниц вниз. При этом такое падение наблюдалось только в Google. В других поисковых системах всё было в порядке.

В связи с этим в Foundem пришли к выводу, что такое снижение позиций было связано с действиями Google по устранению конкуренции для Google Shopping.

Аргументы Google

Чтобы доказать свою невиновность и опровергнуть выдвинутые объявления, Google предоставил конфиденциальные документы в Верховный суд Англии.

Судья, председательствующий в этом деле, заявил, что документы направлены на то, чтобы «объяснить действие и цели алгоритмов ранжирования Google и то, как они применяются к сервисам сравнения цен в целом и Foundem в частности».

Foundem утверждает, что эта информация является слишком технически сложной, чтобы юристы могли её понять, поэтому компания хочет привлечь эксперта по SEO, который бы разъяснил суду детали поискового алгоритма.

Google в свою очередь утверждает, что предоставление этой информации SEO-специалисту «нарушит целостность процесса ранжирования».

В ответ Foundem предложил Google отозвать спорные документы, чтобы их никто не увидел. Однако поисковик утверждает, что они важны для его защиты.

Ультиматум

Чтобы продвинуть дело, судья постановил, что Google может либо отозвать документы, либо позволить SEO-консультанту с ними ознакомиться.

При этом, если Google решит не отзывать документы и не раскрывать их SEO-специалисту, то суд сам предоставит эксперту соответствующее разрешение.

Пока суд выделил Google «разумное время» для того, чтобы компания могла определиться с решением.

О каких именно сроках идёт речь, не уточняется.

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