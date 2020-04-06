Google прекратил поддержку разметки data-vocabulary.org

Google больше не использует разметку data-vocabulary.org для создания расширенных результатов. Это изменение вступило в силу 6 апреля.

Чтобы сохранить расширенные сниппеты, вебмастерам нужно перейти на разметку Schema.org.

Google анонсировал это изменение в январе. Поисковик также разослал тем вебмастерам, которые использовали разметку data-vocabulary.org, оповещения о необходимости перейти на другой словарь через Search Console.

При этом данное изменение коснулось только расширенных результатов. Если разметка использовалась для других целей, то она по-прежнему валидна.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Zoom уличили в отсутствии end-to-end шифрования видеоконференцийZoom уличили в отсутствии end-to-end шифрования видеоконференций
Facebook запустил десктопное приложение Messenger для более удобных видеозвонковFacebook запустил десктопное приложение Messenger для более удобных видеозвонков
Киев закупил за 54 млн камеры, которые будут распознавать лица и температуру, - "Слідство.Інфо"Киев закупил за 54 млн камеры, которые будут распознавать лица и температуру, - "Слідство.Інфо"
Airbnb раздаст арендодателям четверть миллиарда долларов в качестве компенсацииAirbnb раздаст арендодателям четверть миллиарда долларов в качестве компенсации
Десктопный поиск растёт на фоне эпидемии коронавирусаДесктопный поиск растёт на фоне эпидемии коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
Google опубликовал руководство по созданию структурированных данных с помощью JavaScriptGoogle опубликовал руководство по созданию структурированных данных с помощью JavaScript
Google объяснил, почему не помечает спамные ссылки в Search ConsoleGoogle объяснил, почему не помечает спамные ссылки в Search Console
Google ослабил запрет на размещение рекламы, связанной с COVID-19Google ослабил запрет на размещение рекламы, связанной с COVID-19
Google Ads завершил тестирование месячных бюджетов для кампанийGoogle Ads завершил тестирование месячных бюджетов для кампаний
Google создал страницу с советами для малого бизнеса на период эпидемииGoogle создал страницу с советами для малого бизнеса на период эпидемии
Google опубликовал рекомендации для сайтов органов здравоохраненияGoogle опубликовал рекомендации для сайтов органов здравоохранения
Google добавит поддержку разметки для сообщений на тему COVID-19Google добавит поддержку разметки для сообщений на тему COVID-19
Google Ads лишит мелкие и средние агентства выделенных менеджеровGoogle Ads лишит мелкие и средние агентства выделенных менеджеров
Google опубликовал видеозаписи докладов из Webmaster Conference в GooglePlexGoogle опубликовал видеозаписи докладов из Webmaster Conference в GooglePlex
Google тестирует новые атрибуты для кафе и ресторановGoogle тестирует новые атрибуты для кафе и ресторанов
Последние новости
Подгружаем последние новости