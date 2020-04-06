В Search Console появился инструмент для создания сообщений на тему COVID-19

Google добавил в Search Console новый инструмент, который позволяет создавать сообщения на тему COVID-19 прямо в интерфейсе сервиса, не используя при этом структурированные данные.

Новый инструмент пока находится на стадии бета-тестирования. В его описании говорится, что он предназначен для «сайтов государственных учреждений», таких как органы здравоохранения, местные органы власти и школы, которые не могут использовать соответствующую разметку.

Среди возможных типов сообщений значатся следующие:

  • Сведения о пункте диагностики COVID-19;
  • Закрытие школ;
  • Убежища на местах;
  • Статистика распространения инфекции;
  • Запреты на поездки;
  • Другое/общее.

Новостные статьи инструмент не поддерживает.

В Google заявили, что активно работают над новым инструментом и планируют запустить его для большего числа сайтов. Разработчики также отметили, что наличие разметки позволит им понять, как следует расширить эту функцию.

Таким образом, сейчас у владельцев сайтов есть два способа для публикации сообщений на тему COVID-19 в Google (чтобы она отображалась в их сниппетах): добавление разметки и использование нового инструмента.

Напомним, что Google анонсировал добавление поддержки разметки для экстренных сообщений на тему COVID-19 на прошлой неделе.

С руководством по этому типу структурированных данных можно ознакомиться здесь. Документ доступен на русском языке.

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