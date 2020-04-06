В Search Console появился инструмент для создания сообщений на тему COVID-19
Google добавил в Search Console
Новый инструмент пока находится на стадии бета-тестирования. В его описании говорится, что он предназначен для «сайтов государственных учреждений», таких как органы здравоохранения, местные органы власти и школы, которые не могут использовать соответствующую разметку.
Среди возможных типов сообщений значатся следующие:
- Сведения о пункте диагностики COVID-19;
- Закрытие школ;
- Убежища на местах;
- Статистика распространения инфекции;
- Запреты на поездки;
- Другое/общее.
Новостные статьи инструмент не поддерживает.
В Google заявили, что активно работают над новым инструментом и планируют запустить его для большего числа сайтов. Разработчики также отметили, что наличие разметки позволит им понять, как следует расширить эту функцию.
Таким образом, сейчас у владельцев сайтов есть два способа для публикации сообщений на тему COVID-19 в Google (чтобы она отображалась в их сниппетах): добавление разметки и использование нового инструмента.
Напомним, что Google анонсировал добавление поддержки разметки для экстренных сообщений на тему COVID-19 на прошлой неделе.
С руководством по этому типу структурированных данных можно ознакомиться