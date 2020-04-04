?Киев закупил за 54 млн камеры, которые будут распознавать лица и температуру, - "Слідство.Інфо"

Все камеры должны установить до 25 апреля.

Власти Киева приобрели несколько сотен видеокамер, которые будут измерять температуру тела, а также распознавать лица.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо" со ссылкой на Prozorro.

Отмечается, что Киев должен получить 400 видеокамер марки Hikvision так называемого "термального скрининга". Стоимость одного такого устройства - 125 тысяч гривен без НДС. В целом сумма договора - более 54 млн гривен без НДС.

Все камеры должны установить в течение 17-25 апреля.

Заказало устройства коммунальное предприятие "Информатика", которое администрирует все сети камер в Киев . Эта фирма подчиняется департаменту информационно-коммуникационных технологий Киевской городской госадминистрации.

Поставлять видеокамеры будет компания "Интевро". Договор с ней заключили без конкурса.

Данные с камер будут поступать представителям Национальной полиции, Муниципальной варты, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, а также в Департамент здравоохранения КГГА.

Напомним, Киев также запустил мобильные бригады, которые делают тесты на коронавирус дома.

Ранее мэрия назвала больницы "второй волны" для приема пациентов с коронавирусом.