Facebook запустил десктопное приложение Messenger для более удобных видеозвонков

Facebook запустил отдельное десктопное приложение Messenger, доступное для Windows и macOS, чтобы пользователям было удобнее совершать групповые видеозвонки и поддерживать связь с друзьями и родными по всему миру.

За последний месяц количество аудио- и видеозвонков на платформе Messenger выросло на 100%. Компания быстро среагировала на увеличение спроса и выпустила новое приложение.

Десктопное приложение Messenger имеет ряд преимуществ по сравнению с использованием сервиса на смартфонах и через браузер:

Групповые видеозвонки без ограничений . Возможность общаться с семьёй и друзьями на более крупном экране.

. Возможность общаться с семьёй и друзьями на более крупном экране. Многозадачность . Приложение можно открыть в отдельном окне, параллельно выполняя другие задачи на ПК.

. Приложение можно открыть в отдельном окне, параллельно выполняя другие задачи на ПК. Оповещения . При желании их можно отключить.

. При желании их можно отключить. Синхронизация чатов по всем устройствам .

. Привычные функции на экране большего размера. Ночной режим, GIF и др.