Facebook запустил десктопное приложение Messenger для более удобных видеозвонков

Facebook запустил отдельное десктопное приложение Messenger, доступное для Windows и macOS, чтобы пользователям было удобнее совершать групповые видеозвонки и поддерживать связь с друзьями и родными по всему миру.

За последний месяц количество аудио- и видеозвонков на платформе Messenger выросло на 100%. Компания быстро среагировала на увеличение спроса и выпустила новое приложение.

Десктопное приложение Messenger имеет ряд преимуществ по сравнению с использованием сервиса на смартфонах и через браузер:

  • Групповые видеозвонки без ограничений. Возможность общаться с семьёй и друзьями на более крупном экране.
  • Многозадачность. Приложение можно открыть в отдельном окне, параллельно выполняя другие задачи на ПК.
  • Оповещения. При желании их можно отключить.
  • Синхронизация чатов по всем устройствам.
  • Привычные функции на экране большего размера. Ночной режим, GIF и др.

Новое приложение уже доступно для скачивания в Microsoft Store и Mac App Store.



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