2020-04-04
Facebook запустил десктопное приложение Messenger для более удобных видеозвонков
Facebook
За последний месяц количество аудио- и видеозвонков на платформе Messenger выросло на 100%. Компания быстро среагировала на увеличение спроса и выпустила новое приложение.
Десктопное приложение Messenger имеет ряд преимуществ по сравнению с использованием сервиса на смартфонах и через браузер:
- Групповые видеозвонки без ограничений. Возможность общаться с семьёй и друзьями на более крупном экране.
- Многозадачность. Приложение можно открыть в отдельном окне, параллельно выполняя другие задачи на ПК.
- Оповещения. При желании их можно отключить.
- Синхронизация чатов по всем устройствам.
- Привычные функции на экране большего размера. Ночной режим, GIF и др.
Новое приложение уже доступно для скачивания в