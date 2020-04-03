Google ослабил запрет на размещение рекламы, связанной с COVID-19
Google позволил части клиентов размещать рекламу, связанную с коронавирусом. Об этом
В письме говорится, что начиная с этой недели Google Ads разрешает рекламу на тему COVID-19 от государственных учреждений, больниц, поставщиков медицинских услуг и неправительственных организаций, которые хотят распространять релевантную информацию для общественности.
В комментарии Reuters представитель Google также заявила, что компания рассматривает вопрос о том, чтобы разрешить размещать такую рекламу брендам и частным компаниям.
Напомним, что на днях Google Ads
Добавим также, что в марте Google Ads запретил рекламу медицинских масок.