Google ослабил запрет на размещение рекламы, связанной с COVID-19

Google позволил части клиентов размещать рекламу, связанную с коронавирусом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо, разосланное рекламодателям.

В письме говорится, что начиная с этой недели Google Ads разрешает рекламу на тему COVID-19 от государственных учреждений, больниц, поставщиков медицинских услуг и неправительственных организаций, которые хотят распространять релевантную информацию для общественности.

В комментарии Reuters представитель Google также заявила, что компания рассматривает вопрос о том, чтобы разрешить размещать такую рекламу брендам и частным компаниям.

Напомним, что на днях Google Ads внёс изменения в свои правила в отношении недопустимого содержания . В связи с пандемией COVID-19 сервис обновил раздел, связанный с чрезвычайными ситуациями. Новые правила запрещают рекламировать контент, предназначенный для получения выгоды от такого рода событий.