2020-04-03
GMB запустил новый тип записей для сообщений на тему COVID-19
Google Мой бизнес
Этот тип записей можно использовать для сообщений о временном закрытии, новом графике работы, изменений в предоставляемых услугах (например, только доставка или торговля на вынос, необходимость звонка для получения дополнительной информации и т. д.), просьб о помощи и т.п.
Записи на тему COVID-19 будут закреплены в верхней части профиля компании в результатах поиска.
Как создать такой пост:
- Выберите нужный адрес.
- Выберите в меню пункт «Записи».
- Вверху страницы выберите вкладку «Изменения в связи с COVID-19».
- Введите текст.
- Нажмите «Посмотреть», чтобы узнать, как будет выглядеть запись.
- Опубликуйте пост.
Загружаемые медиафайлы должны соответствовать следующим требованиям:
- Минимальные размеры: 250 x 250 пикселей и 10 КБ.
- Максимальные размеры: 10000 x 10000 пикселей и 25 МБ.
Напомним, что в последние пару недель функция записей в GMB была временно недоступна. Google возобновил её работу на днях.