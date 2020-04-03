GMB запустил новый тип записей для сообщений на тему COVID-19

Google Мой бизнес запустил новый тип записей (Google Posts), предназначенный для сообщений на тему изменений в работе компании в связи с COVID-19.

Этот тип записей можно использовать для сообщений о временном закрытии, новом графике работы, изменений в предоставляемых услугах (например, только доставка или торговля на вынос, необходимость звонка для получения дополнительной информации и т. д.), просьб о помощи и т.п.

Записи на тему COVID-19 будут закреплены в верхней части профиля компании в результатах поиска.

Как создать такой пост:

  • Выберите нужный адрес.
  • Выберите в меню пункт «Записи».
  • Вверху страницы выберите вкладку «Изменения в связи с COVID-19».
  • Введите текст.
  • Нажмите «Посмотреть», чтобы узнать, как будет выглядеть запись.
  • Опубликуйте пост.

Загружаемые медиафайлы должны соответствовать следующим требованиям:

  • Минимальные размеры: 250 x 250 пикселей и 10 КБ.
  • Максимальные размеры: 10000 x 10000 пикселей и 25 МБ.

Напомним, что в последние пару недель функция записей в GMB была временно недоступна. Google возобновил её работу на днях.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сотрудники Amazon уже начали выходить на забастовки из-за коронавирусаСотрудники Amazon уже начали выходить на забастовки из-за коронавируса
Pinterest запустил программу подтверждения продавцовPinterest запустил программу подтверждения продавцов
Во Львове разоблачили женщину, которая нагнетала панику и распространяла фейки о коронавирусе в соцсетяхВо Львове разоблачили женщину, которая нагнетала панику и распространяла фейки о коронавирусе в соцсетях
Zoom уличили в отсутствии end-to-end шифрования видеоконференцийZoom уличили в отсутствии end-to-end шифрования видеоконференций
Airbnb раздаст арендодателям четверть миллиарда долларов в качестве компенсацииAirbnb раздаст арендодателям четверть миллиарда долларов в качестве компенсации
Блок рекламы


Похожие новости
Google добавит поддержку разметки для сообщений на тему COVID-19Google добавит поддержку разметки для сообщений на тему COVID-19
В Facebook Ads Manager появился новый раздел «Эксперименты»В Facebook Ads Manager появился новый раздел «Эксперименты»
Минздрав будет информировать о COVID-19 в TikTok и InstagramМинздрав будет информировать о COVID-19 в TikTok и Instagram
Pinterest запустил программу подтверждения продавцовPinterest запустил программу подтверждения продавцов
Google Ads поделился советами на период вспышки COVID-19Google Ads поделился советами на период вспышки COVID-19
Как эпидемия COVID-19 влияет на поведение потребителейКак эпидемия COVID-19 влияет на поведение потребителей
Instagram запустил стикер «Stay Home» для историй и функцию совместного просмотраInstagram запустил стикер «Stay Home» для историй и функцию совместного просмотра
Bing начал поддерживать новую разметку Schema для сообщений на тему COVID-19Bing начал поддерживать новую разметку Schema для сообщений на тему COVID-19
Bing запустил новый портал с информацией по API для отправки URL и контента в индексBing запустил новый портал с информацией по API для отправки URL и контента в индекс
Google ограничил функциональность My Business в связи с COVID-19Google ограничил функциональность My Business в связи с COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости