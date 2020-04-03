GMB запустил новый тип записей для сообщений на тему COVID-19

Google Мой бизнес запустил новый тип записей (Google Posts), предназначенный для сообщений на тему изменений в работе компании в связи с COVID-19.

Этот тип записей можно использовать для сообщений о временном закрытии, новом графике работы, изменений в предоставляемых услугах (например, только доставка или торговля на вынос, необходимость звонка для получения дополнительной информации и т. д.), просьб о помощи и т.п.

Записи на тему COVID-19 будут закреплены в верхней части профиля компании в результатах поиска.

Как создать такой пост:

Выберите нужный адрес.

Выберите в меню пункт «Записи».

Вверху страницы выберите вкладку «Изменения в связи с COVID-19».

Введите текст.

Нажмите «Посмотреть», чтобы узнать, как будет выглядеть запись.

Опубликуйте пост.

Загружаемые медиафайлы должны соответствовать следующим требованиям:

Минимальные размеры: 250 x 250 пикселей и 10 КБ.

Максимальные размеры: 10000 x 10000 пикселей и 25 МБ.