Ежедневная аудитория Zoom в марте превысила 200 млн

Ежедневное количество пользователей Zoom выросло за последние три месяца в 20 раз. Так, в марте этого года каждый день сервисом (платно и бесплатно) пользовалось более 200 млн человек. 

Как сообщают в компании, в декабре 2019 года максимальное количество пользователей в день составляло 10 млн. Совершенно очевидно, что функционал, предоставляемый сервисом, набирает популярность на фоне перехода компаний на удаленную работу из-за пандемии Covid-19.

Компания обнародовала данные по посещаемости, говоря о главных задачах последних месяцев: обеспечить бесперебойную работу сервиса в условиях, когда к нему подключались все новые пользователи. Так компания отреагировала на критику о недостаточной безопасности сервиса. 

Напомним, на днях исследователи The Intercept уличили Zoom в отсутствии end-to-end шифрования видеоконференций, несмотря на то, что сервис утверждает обратное на своем сайте, а также в White Paper. По факту E2E-шифрование поддерживается только для текстовых сообщений.

Представители Zoom признали проблемы с конфиденциальностью видеозвонков и уже предприняли шаги для их решения.

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