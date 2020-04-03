Ежедневная аудитория Zoom в марте превысила 200 млн
Ежедневное количество пользователей Zoom выросло за последние три месяца в 20 раз. Так, в марте этого года каждый день сервисом (платно и бесплатно) пользовалось более 200 млн человек.
Как
Компания обнародовала данные по посещаемости, говоря о главных задачах последних месяцев: обеспечить бесперебойную работу сервиса в условиях, когда к нему подключались все новые пользователи. Так компания отреагировала на критику о недостаточной безопасности сервиса.
Напомним, на днях исследователи The Intercept уличили Zoom в отсутствии end-to-end шифрования видеоконференций, несмотря на то, что сервис утверждает обратное на своем
Представители Zoom признали проблемы с конфиденциальностью видеозвонков и уже предприняли шаги для их решения.