Google Ads завершил тестирование месячных бюджетов для кампаний

Google Ads завершил тестирование месячных бюджетов на рекламу в кампаниях. Об этом сообщает Search Engine Land.

Те рекламодатели, у которых был доступ к этой функции, потеряли его. В интерфейсе Google Ads появилось следующее оповещение:

«С апреля 2020 года месячное бюджетирование больше не будет доступно. Месячные бюджеты кампаний будут автоматически переключены на дневные».

#GoogleAds pulls off monthly budgets (released in September 2019) and will start converting them to daily budgets in April 2020 pic.twitter.com/1ZHVeWxtE0 — ADworld Experience (@adwexp) April 1, 2020

Google Ads начал тестирование месячных бюджетов в сентябре 2019 года. Похоже, что эта функция не оправдала себя на практике, поэтому сервис решил не запускать её для всех рекламодателей.