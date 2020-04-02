2020-04-02
Google Ads завершил тестирование месячных бюджетов для кампаний
Google Ads завершил тестирование месячных бюджетов на рекламу в кампаниях. Об этом
Те рекламодатели, у которых был доступ к этой функции, потеряли его. В интерфейсе Google Ads появилось следующее оповещение:
«С апреля 2020 года месячное бюджетирование больше не будет доступно. Месячные бюджеты кампаний будут автоматически переключены на дневные».
— ADworld Experience (@adwexp)
#GoogleAdspulls off monthly budgets (released in September 2019) and will start converting them to daily budgets in April 2020 pic.twitter.com/1ZHVeWxtE0 April 1, 2020
Google Ads начал тестирование месячных бюджетов в сентябре 2019 года. Похоже, что эта функция не оправдала себя на практике, поэтому сервис решил не запускать её для всех рекламодателей.