Google создал страницу с советами для малого бизнеса на период эпидемии

Google запустил новую страницу , где собраны инструменты, ресурсы и рекомендации, призванные помочь малому бизнесу во время эпидемии COVID-19.

#SmallBiz owners, we know you’re facing unique challenges right now. ? Here are a few tips for navigating times of uncertainty ? https://t.co/BOuWa6yXPF — Google My Business (@GoogleMyBiz) March 31, 2020

«Мы знаем, что это трудное время для людей во всём мире, включая владельцев малого бизнеса. Мы хотим помочь. Мы собрали несколько полезных ресурсов, которые помогут вашему бизнесу пережить эти сложные времена», — говорится на странице.

В начало страницы Google поместил ссылку на статью, в которой говорится о $800 млн, выделенных на поддержку различных организаций в рамках борьбы с COVID-19, включая $340 на кредиты малому бизнесу в Google Ads.

Далее Google перечислил те шаги, которые компании могут предпринять уже сегодня:

Держите своих клиентов в курсе ситуации;

Подстраивайте свою рекламу;

Продолжайте адаптироваться к новому поведению потребителей;

Управляйте бизнесом удалённо.

Компания также привела ссылки на обучающие курсы по управлению бизнесом, применению digital-навыков и работе с инструментами Google .

В конце страницы содержатся ссылки на полезные ресурсы: страницу с информацией о коронавирусе на сайте ВОЗ и другие.

На данный момент новый микросайт доступен на английском, испанском, французском, итальянском и португальском языках.

Напомним, что в марте похожую страницу с советами для малого бизнеса запустила компания Facebook.