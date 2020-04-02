Google создал страницу с советами для малого бизнеса на период эпидемии

«Мы знаем, что это трудное время для людей во всём мире, включая владельцев малого бизнеса. Мы хотим помочь. Мы собрали несколько полезных ресурсов, которые помогут вашему бизнесу пережить эти сложные времена», — говорится на странице.
В начало страницы Google поместил ссылку на статью, в которой говорится о $800 млн, выделенных на поддержку различных организаций в рамках борьбы с COVID-19, включая $340 на кредиты малому бизнесу в Google Ads.
Далее Google перечислил те шаги, которые компании могут предпринять уже сегодня:
Держите своих клиентов в курсе ситуации;
Подстраивайте свою рекламу;
Продолжайте адаптироваться к новому поведению потребителей;