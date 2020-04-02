В плагине Rank Math SEO была обнаружена серьёзная уязвимость

В популярном WordPress-плагине Rank Math SEO была обнаружена критическая уязвимость , которая позволяла злоумышленникам получить административный доступ к сайту.

Проблема была устранена через день после того, как разработчики Rank Math о ней узнали.

Уязвимость обнаружили специалисты Wordfence 23 марта. Разработчикам плагина они сообщили о проблеме на следующий день – 24 марта, а 25 марта – предоставили полную информацию по ней. Разработчики среагировали практически мгновенно и уже 26 марта выпустили патч.

На данный момент уязвимыми к потенциальным атакам являются все версии Rank Math ниже 10.0.41. Во избежание проблем разработчики настоятельно рекомендуют владельцам сайтов как можно быстрее обновить плагин до последней версии.

Напомним, что в настоящее время команда WordPress работает над функцией автоматического обновления тем и плагинов.