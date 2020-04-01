Google Ads лишит мелкие и средние агентства выделенных менеджеров

На этой неделе отдельные агентства, имеющие статус партнёра Google Ads, получили уведомление о том, что их лишат выделенных менеджеров, к которым можно было обращаться для решения различных вопросов.

В комментарии Search Engine Land представитель Google подтвердил, что такое изменение действительно внедряется.

Согласно Google , данное изменение не связано с эпидемией COVID-19, а стало результатом ежеквартального пересмотра условий программы Google Agency Rep. Оно затронет мелкие и средние агентства.

При этом статус Ведущего партнёра не поможет сохранить выделенного менеджера.

Тем агентствам, которые будут лишены персонализированной поддержки, Google предлагает следить за публикациями Google Ads и пользоваться Справкой.

Напомним, что ранее в интерфейсе Google Ads появилось предупреждение об ограничении работы службы поддержки в связи с эпидемией коронавируса.

А в конце прошлого года сервис прекратил поддержку рекламодателей в социальных сетях.