Google Ads лишит мелкие и средние агентства выделенных менеджеров
На этой неделе отдельные агентства, имеющие статус партнёра Google Ads, получили уведомление о том, что их лишат выделенных менеджеров, к которым можно было обращаться для решения различных вопросов.
В комментарии Search Engine Land представитель Google подтвердил, что такое изменение действительно внедряется.
Согласно Google, данное изменение не связано с эпидемией COVID-19, а стало результатом ежеквартального пересмотра условий программы Google Agency Rep. Оно затронет мелкие и средние агентства.
При этом статус Ведущего партнёра не поможет сохранить выделенного менеджера.
Тем агентствам, которые будут лишены персонализированной поддержки, Google предлагает следить за публикациями Google Ads и пользоваться Справкой.
Напомним, что ранее в интерфейсе Google Ads появилось предупреждение об ограничении работы службы поддержки в связи с эпидемией коронавируса.
А в конце прошлого года сервис прекратил поддержку рекламодателей в социальных сетях.