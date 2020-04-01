Google опубликовал видеозаписи докладов из Webmaster Conference в GooglePlex

В ноябре прошлого года Google впервые провёл Webmaster Conference в своей штаб-квартире в Маунтин-Вью. Сегодня на YouTube-канале Google Webmasters были опубликованы видеозаписи 8 докладов сотрудников поиска, посмотреть которые теперь могут все желающие.

С обзором интересных тезисов из докладов можно ознакомиться в нашем материале.

Видеозаписи выступлений:

Открытие мероприятия:

Дедупликация:

Google Images:

Рендеринг в Google

Заголовки, сниппеты и превью результатов

GoogleBot и веб-хостинг:

Панели знаний в Google

Улучшения в поиске Google за последние годы