Google опубликовал видеозаписи докладов из Webmaster Conference в GooglePlex

В ноябре прошлого года Google впервые провёл Webmaster Conference в своей штаб-квартире в Маунтин-Вью. Сегодня на YouTube-канале Google Webmasters были опубликованы видеозаписи 8 докладов сотрудников поиска, посмотреть которые теперь могут все желающие.

С обзором интересных тезисов из докладов можно ознакомиться в нашем материале.

Видеозаписи выступлений:

  • Открытие мероприятия:
  • Дедупликация:
  • Google Images:
  • Рендеринг в Google
  • Заголовки, сниппеты и превью результатов
  • GoogleBot и веб-хостинг:
  • Панели знаний в Google
  • Улучшения в поиске Google за последние годы

Напомним, что в этом году Google отложил все мероприятия Webmaster Conference в связи с эпидемией коронавируса.

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