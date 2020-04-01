2020-04-01
Google опубликовал видеозаписи докладов из Webmaster Conference в GooglePlex
В ноябре прошлого года Google впервые провёл Webmaster Conference в своей штаб-квартире в Маунтин-Вью. Сегодня на YouTube-канале Google Webmasters были опубликованы видеозаписи 8 докладов сотрудников поиска, посмотреть которые теперь могут все желающие.
С обзором интересных тезисов из докладов можно ознакомиться в нашем материале.
Видеозаписи выступлений:
- Открытие мероприятия:
- Дедупликация:
- Google Images:
- Рендеринг в Google
- Заголовки, сниппеты и превью результатов
- GoogleBot и веб-хостинг:
- Панели знаний в Google
- Улучшения в поиске Google за последние годы
Напомним, что в этом году Google отложил все мероприятия Webmaster Conference в связи с эпидемией коронавируса.