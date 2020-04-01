Google отменил все розыгрыши на 1 апреля из-за коронавируса

Google решил приостановить все проекты по подготовке ко Дню смеха, который отмечается 1 апреля, из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на утекшее письмо, разосланное сотрудникам компании.

Обычно к этому дню Google готовит несколько розыгрышей и шуточных новостей, а также добавляет в поиск интересные пасхалки.

Теперь же, когда люди полагаются на Google как источник информации о коронавирусе, компания считает, что такие шутки неуместны.