Google снова тестирует текстовые объявления в формате карусели в SERP

Англоязычные пользователи заметили, что Google снова тестирует текстовые рекламные объявления в формате карусели в топе мобильной выдачи.

Скриншотом нового теста поделился один из специалистов в Twitter:

@rustybrick — not sure if this is new, but looks like a new layout for ad units on mobile — carousel of advertisers rather than vertical presentation? pic.twitter.com/U14TC70aDV

— Matt Burgess (@therealburgo) March 27, 2020

Обычно объявления расположены по вертикали. Горизонтальное расположение (в формате карусели) позволяет освободить больше места для органических результатов на первом экране.

Напомним, что Google уже проводил подобный тест в июне 2019 года. На тот момент это был новый блок под заголовком «People also considered».

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