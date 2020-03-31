2020-03-31
Google снова тестирует текстовые объявления в формате карусели в SERP
Англоязычные пользователи
Скриншотом нового теста поделился один из специалистов в Twitter:
— Matt Burgess (@therealburgo)
@rustybrick— not sure if this is new, but looks like a new layout for ad units on mobile — carousel of advertisers rather than vertical presentation? pic.twitter.com/U14TC70aDV March 27, 2020
Обычно объявления расположены по вертикали. Горизонтальное расположение (в формате карусели) позволяет освободить больше места для органических результатов на первом экране.
Напомним, что Google уже проводил подобный тест в июне 2019 года. На тот момент это был новый блок под заголовком «People also considered».