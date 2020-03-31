Google выделит $340 млн на кредиты малому и среднему бизнесу в Google Ads

Google объявил, что выделит ещё $800 млн, чтобы поддержать средний и малый бизнес, медицинских работников и государственные организации в условиях глобальной пандемии COVID-19.

$340 млн из этой суммы предназначены для кредитов на рекламу малому и среднему бизнесу в Google Ads. Рекламодатели смогут получить эти средства в «ближайшие месяцы».

Чтобы претендовать на кредит СМБ должны иметь активный аккаунт в Google Ads с 1 января 2019 года.

Полученные деньги можно будет потратить в течение 2020 года на рекламу в экосистеме Google, включая поиск, КМС и YouTube, на любые типы кампаний.

Те рекламодатели, которые соответствуют указанным требованиям, увидят оповещение о доступных кредитах в интерфейсе Google Ads, когда это предложение вступит в силу.

Google также выделит $20 млн в виде грантов на рекламу местным финансовым учреждениям и НПО для запуска социальной рекламы о фондах помощи и ресурсах для малого и среднего бизнеса.

Кроме того, компания заявила, что увеличивает в 10 раз объём рекламных грантов, доступных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и государственным организациям для «предоставления критически важной информации о том, как предотвратить распространение COVID-19», – с первоначальных $25 млн до $250 млн.

Напомним, что компания Яндекс выделит до 500 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса — участники программы могут получить до 15 тысяч рублей в виде бонусов на размещение рекламы. А компания Mail.ru Group предоставит различные ресурсы на сумму 1 млрд рублей, которые пойдут на помощь компаниям и предпринимателям.

Добавим также, что на прошлой неделе Google Ads поделился советами на период вспышки COVID-19.

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