Сотрудники Amazon уже начали выходить на забастовки из-за коронавируса

В регионах присутствия Amazon резко вырос спрос на товары первой необходимости, но одновременно часть сотрудников вынуждена уходить на карантин или сохранять социальную дистанцию, снижая производительность труда. В штате Нью-Йорк сотрудники одного из филиалов Amazon решились на забастовку.

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Около сотни работников сортировочного центра Amazon в Статен-Айленде, штат Нью-Йорк, готовы в понедельник выйти на забастовку с требованиями закрыть этот центр на тщательную санитарную обработку. По официальным данным, здесь был выявлен только один случай заражения коронавирусом, но инициативная группа утверждает, что заболевших не менее семи, и руководство центра просто скрывает достоверную информацию, а также слишком медленно реагирует на подобные инциденты.

Менеджмент Amazon утверждает, что приняты адекватные меры по изоляции заболевшего сотрудника и лиц, контактировавших с ним, а поводов для закрытия центра сортировки JFK8 нет. Участники забастовки готовы требовать не только закрытия предприятия на тщательную санитарную обработку, но и сохранения за ними оплаты на время вынужденного простоя. Они также жалуются на недостаточное количество средств гигиены и индивидуальной защиты. Начальство заставляет использовать не более двух пар одноразовых перчаток в неделю, хотя по нормативам их нужно выбрасывать каждую смену, как минимум. Средств для дезинфекции рук тоже не хватает на всех работников.

Случаи заражения коронавирусом выявлены уже в 13 локациях, где работают сортировочные центры Amazon. Большинство из них до сих пор продолжает работу, хотя компании и пришлось до первого апреля закрыть центр обработки возвратов в штате Кентукки. В конкретном центре JFK8 возглавить забастовку готов заместитель управляющего, который обеспокоен растущим количеством сотрудников, отправляемых на карантин. Здоровье и безопасность подчинённых он считает главным приоритетом в сложившихся обстоятельствах.



