Google: двух волн сканирования/индексирования не существует
В Google уже неоднократно заявляли, что обрабатывают JavaScript-сайты в два этапа и называли этот процесс двумя волнами сканирования/индексирования. Однако, как выяснилось, на самом деле всё устроено по-другому.
На днях состоялась видеовстреча на тему JavaScript SEO, во время которой сотрудник Google Мартин Сплитт заявил, что такого понятия, как две волны сканирования, нет.
Он также добавил, что изначально в Google некорректно назвали этот процесс, что вызывает некоторую путаницу и непонимание среди вебмастеров.
На самом деле сравнение с волной было сделано в целях упрощения, сам же процесс выглядит совсем по-другому, объяснил Сплитт.
Позже Сплитт также ответил на вопросы SEO-специалистов в Facebook и Twitter, где ещё раз подтвердил, что двух волн сканирования нет.
I'm not saying that there are implications on indexing, but it is more complex than two waves of indexing.Also: SSR is beneficial for your users as well as bots that don't support JS and it's more robust, so the recommendation stands.