Google: двух волн сканирования/индексирования не существует

В Google уже неоднократно заявляли, что обрабатывают JavaScript-сайты в два этапа и называли этот процесс двумя волнами сканирования/индексирования. Однако, как выяснилось, на самом деле всё устроено по-другому.

На днях состоялась видеовстреча на тему JavaScript SEO, во время которой сотрудник Google Мартин Сплитт заявил, что такого понятия, как две волны сканирования, нет.

Он также добавил, что изначально в Google некорректно назвали этот процесс, что вызывает некоторую путаницу и непонимание среди вебмастеров.

На самом деле сравнение с волной было сделано в целях упрощения, сам же процесс выглядит совсем по-другому, объяснил Сплитт.

Позже Сплитт также ответил на вопросы SEO-специалистов в Facebook и Twitter, где ещё раз подтвердил, что двух волн сканирования нет.

I'm not saying that there are implications on indexing, but it is more complex than two waves of indexing.Also: SSR is beneficial for your users as well as bots that don't support JS and it's more robust, so the recommendation stands.

— Martin Splitt at ??? (@g33konaut) March 27, 2020

It is complicated. All I will say on this: Assume every page gets rendered. We *might* index or otherwise process the HTML before rendering.

— Martin Splitt at ??? (@g33konaut) March 27, 2020

I wrote that, I maintain that. It is up to date. You can also still use the two waves of indexing as a simplification for the process. It's just more complicated behind the scenes.

— Martin Splitt at ??? (@g33konaut) March 27, 2020

При этом в одном из ответов в Twitter он отметил, что эту концепцию можно по-прежнему использовать, но важно понимать, что это лишь упрощение. На самом деле всё гораздо сложнее.

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