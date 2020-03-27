Google Мой бизнес опубликовал руководство для поставщиков медицинских услуг

В справочном центре Google Мой бизнес появилось новое руководство по началу работы с сервисом, предназначенное для поставщиков медицинских услуг.

В документе говорится, что поставщики медицинских услуг, такие как доктора, терапевты и другие медицинские работники, могут создавать страницы в GMB.

Сервис позволяет добавить разные варианты услуг, включая удалённые консультации (телемедицина), и персонализировать бизнес-профили медработников в Поиске и на Картах.

В целом руководство содержит основную информацию по управлению аккаунтом, которая перекликается с рекомендациями для других типов бизнеса. В частности, какую информацию следует указать на странице, как это сделать и т.д.

На данный момент новое руководство доступно только на английском языке. Ознакомиться с ним можно здесь.

Напомним, что ранее в этом месяце Google ограничил функциональность сервиса My Business в связи с изменениями в работе сотрудников компании из-за эпидемии коронавируса.



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