Во Львове разоблачили женщину, которая нагнетала панику и распространяла фейки о коронавирусе в соцсетях

Проверяется ее возможное сотрудничество со спецслужбами РоSSии и террористами.

Во Львове разоблачили женщину, которая нагнетала панику и распространяла фейки о коронавирусе в соцсетях
Фото: www.ssu.gov.ua

Во Львове Служба безопасности Украины разоблачила местную жительницу, которая размещала в Интернете фейковую информацию о распространении коронавируса.

Львовянка является участницей более 1000 сообществ в запрещенных соцсетях и со своего аккаунта умышленно распространяла ложную информацию о COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Женщина пыталась нагнетать паническое настроение среди населения и дестабилизировать ситуацию в регионе. Во время обыска по месту жительства обнаружили компьютер, с которого распространяли фейки", - говорится в сообщении.

На нем же нашли записи с призывами к свержению конституционного устройства и пропагандой создания "Новороссии".Проверяется информация о возможной координации действий злоумышленницы спецслужбами РоSSии и террористическими организациями "ДНР" или "ЛНР".

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 190 (направленные на насильственное изменение или свержение конституционного устройства действия) и ч.2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, от начала карантина и по состоянию на 24 марта киберполиция обнаружила в интернете около 170 фактов размещения на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии коронавируса.

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