Киберполиция пресекла деятельность межрегиональной хакерской группы в Украине (фото)

Киберполиция пресекла деятельность межрегиональной хакерской группы в Украине (фото)

Киберполиция пресекла деятельность межрегиональной хакерской группы в Украине. Хакеры получали доступ к “клиент-банкам” юрлиц с помощью созданной вирусной программы. Таким образом, злоумышленники похитили несколько миллионов гривен. 

Об этом KV стало известно из сообщения Киберполиции. 

“Прекращена деятельность хакерской группировки, участники которого похитили несколько миллионов гривен. С помощью созданного вируса хакеры получали доступ к “клиент-банку” юридических лиц, отслеживали значительные денежные поступления и перечисляли на банковские карточки соучастников”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители провели 35 обысков в Киеве, Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Одесской областях. Фигурантам объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Продолжается досудебное расследование.

В конце февраля KV сообщала, что сотрудники Киберполиции провели обыски в офисах рекламных кампаний в Киеве, которых подозревает в финансировании онлайн-кинотеатров, демонстрирующих пиратский контент. По мнению правоохранителей, работники рекламных агентств занимались размещением рекламы на пиратских ресурсах и перечислением денег на электронные кошельки администраторов онлайн-кинотеатров. 

Фото: Киберполиция 


Сергей Албул, КиевВласть

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