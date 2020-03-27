Киберполиция пресекла деятельность межрегиональной хакерской группы в Украине (фото)

Киберполиция пресекла деятельность межрегиональной хакерской группы в Украине. Хакеры получали доступ к “клиент-банкам” юрлиц с помощью созданной вирусной программы. Таким образом, злоумышленники похитили несколько миллионов гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения Киберполиции.

“Прекращена деятельность хакерской группировки, участники которого похитили несколько миллионов гривен. С помощью созданного вируса хакеры получали доступ к “клиент-банку” юридических лиц, отслеживали значительные денежные поступления и перечисляли на банковские карточки соучастников”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители провели 35 обысков в Киеве , Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Одесской областях. Фигурантам объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Продолжается досудебное расследование.

В конце февраля KV сообщала, что сотрудники Киберполиции провели обыски в офисах рекламных кампаний в Киеве , которых подозревает в финансировании онлайн-кинотеатров, демонстрирующих пиратский контент. По мнению правоохранителей, работники рекламных агентств занимались размещением рекламы на пиратских ресурсах и перечислением денег на электронные кошельки администраторов онлайн-кинотеатров.

Фото: Киберполиция