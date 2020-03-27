Киберполиция пресекла деятельность межрегиональной хакерской группы в Украине (фото)
Киберполиция пресекла деятельность межрегиональной хакерской группы в Украине. Хакеры получали доступ к “клиент-банкам” юрлиц с помощью созданной вирусной программы. Таким образом, злоумышленники похитили несколько миллионов гривен.
Об этом
“Прекращена деятельность хакерской группировки, участники которого похитили несколько миллионов гривен. С помощью созданного вируса хакеры получали доступ к “клиент-банку” юридических лиц, отслеживали значительные денежные поступления и перечисляли на банковские карточки соучастников”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители провели 35 обысков в Киеве, Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Одесской областях. Фигурантам объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Продолжается досудебное расследование.
В конце февраля
Фото: Киберполиция