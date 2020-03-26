Google Мой бизнес позволил помечать компании как «временно закрытые»

В интерфейсе Google Мой бизнес появилась возможность помечать компанию как «временно закрытую». Ранее такой опции в сервисе не было.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно перейти в режим редактирования профиля:

There is finally a "temporarily closed" button inside the Google My Business dashboard! pic.twitter.com/7QJy6M6aJj — Joy Hawkins (@JoyanneHawkins) March 25, 2020

О том, что в сервисе появится такая опция, стало известно ранее в этом месяце.