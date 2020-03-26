2020-03-26
Google Мой бизнес позволил помечать компании как «временно закрытые»
В интерфейсе Google Мой бизнес появилась возможность помечать компанию как «временно закрытую». Ранее такой опции в сервисе не было.
Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно перейти в режим редактирования профиля:
There is finally a "temporarily closed" button inside the Google My Business dashboard!— Joy Hawkins (@JoyanneHawkins)
pic.twitter.com/7QJy6M6aJj March 25, 2020
О том, что в сервисе появится такая опция, стало известно ранее в этом месяце.
Напомним, что ранее в этом месяце Google Мой бизнес