Instagram запустил стикер «Stay Home» для историй и функцию совместного просмотра

Instagram представил новые функции, призванные побудить пользователей оставаться дома во время эпидемии коронавируса. В их числе – стикер «Stay Home» для историй и функция совместного просмотра для видеочатов.

Новый стикер продвигает идею социального дистанцирования, необходимого для того, чтобы остановить распространение COVID-19.

Today we’re launching a new “Stay Home” sticker that you can find in Stories. If you use the sticker, your photo or video will be added to a shared Instagram story where people can see how you're staying home and staying safe ? pic.twitter.com/MtU3d4bKKq

— Instagram (@instagram) March 21, 2020

Добавив этот стикер в свои истории, пользователи смогут показать другим, как они проводят время в период карантина.

Как можно использовать новый стикер:

  • Специалисты. Поделитесь со своими подписчиками советами о том, как повысить продуктивность, работая из дома, и адаптироваться к новым условиям.
  • Родители. Покажите, как вы проводите время с детьми, когда школы и детские сады закрыты.
  • Фитнес-тренеры. Поделитесь советами о том, как тренироваться дома.
  • Фрилансеры. Поделитесь накопленным опытом надомной работы с другими людьми.

Стикер «Stay Home» уже запущен для всех пользователей iOS и Android.

Instagram также планирует добавить другие стикеры на тему эпидемии, включая напоминания о необходимости мыть руки и придерживаться безопасной дистанции с другими людьми. Эти стикеры станут доступны в ближайшие дни.

Совместный просмотр

Новая функция позволяет пользователям вместе просматривать публикации в Instagram. Так, несколько друзей могут связаться через видеочат и начать просматривать контент: сохранённые посты, рекомендуемые фото и видео и др. Для этого нужно будет нажать на иконку фото в левом нижнем углу видеочата.

Другие инициативы Instagram, связанные с COVID-19

  • Больше образовательных ресурсов в результатах поиска;
  • Удаление публикаций и аккаунтов на тему COVID-19 из рекомендаций. если это не авторитетные организации в области здравоохранения;
  • Запуск стикера для сбора пожертвований в большем числе стран.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Google может начать более детально оценивать скорость загрузки в ранжированииGoogle может начать более детально оценивать скорость загрузки в ранжировании
Moz открыл бесплатный доступ к своим премиум-курсам по SEOMoz открыл бесплатный доступ к своим премиум-курсам по SEO
Bing запустил новый портал с информацией по API для отправки URL и контента в индексBing запустил новый портал с информацией по API для отправки URL и контента в индекс
Google не приоритизирует AMP-страницы в результатах поискаGoogle не приоритизирует AMP-страницы в результатах поиска
Google Ads анонсировал новые правила в отношении рекламы госуслугGoogle Ads анонсировал новые правила в отношении рекламы госуслуг
Блок рекламы


Похожие новости
Bing запустил новый портал с информацией по API для отправки URL и контента в индексBing запустил новый портал с информацией по API для отправки URL и контента в индекс
Google запустил инфосайт и новый блок по коронавирусу в результатах поискаGoogle запустил инфосайт и новый блок по коронавирусу в результатах поиска
Facebook запустил информресурс для бизнеса с советами на период эпидемииFacebook запустил информресурс для бизнеса с советами на период эпидемии
Facebook работает над кросс-постингом «историй» в InstagramFacebook работает над кросс-постингом «историй» в Instagram
Twitter начал тестировать свою версию «историй»Twitter начал тестировать свою версию «историй»
Google запустил новый дизайн локальной выдачи в ЕвропеGoogle запустил новый дизайн локальной выдачи в Европе
YouTube тестирует новую функцию монетизации - "аплодисменты"YouTube тестирует новую функцию монетизации - "аплодисменты"
Twitter купил разработчика шаблонов для «историй» Chroma LabsTwitter купил разработчика шаблонов для «историй» Chroma Labs
Yelp запустил новый рекламный формат и атрибуцию офлайн-конверсийYelp запустил новый рекламный формат и атрибуцию офлайн-конверсий
В Instagram появились новые возможности для управления подпискамиВ Instagram появились новые возможности для управления подписками
Последние новости
Подгружаем последние новости