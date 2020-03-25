Instagram запустил стикер «Stay Home» для историй и функцию совместного просмотра

Instagram представил новые функции, призванные побудить пользователей оставаться дома во время эпидемии коронавируса. В их числе – стикер «Stay Home» для историй и функция совместного просмотра для видеочатов.

Новый стикер продвигает идею социального дистанцирования, необходимого для того, чтобы остановить распространение COVID-19.

Today we’re launching a new “Stay Home” sticker that you can find in Stories. If you use the sticker, your photo or video will be added to a shared Instagram story where people can see how you're staying home and staying safe ? pic.twitter.com/MtU3d4bKKq — Instagram (@instagram) March 21, 2020

Добавив этот стикер в свои истории, пользователи смогут показать другим, как они проводят время в период карантина.

Как можно использовать новый стикер:

Специалисты . Поделитесь со своими подписчиками советами о том, как повысить продуктивность, работая из дома, и адаптироваться к новым условиям.

. Поделитесь со своими подписчиками советами о том, как повысить продуктивность, работая из дома, и адаптироваться к новым условиям. Родители . Покажите, как вы проводите время с детьми, когда школы и детские сады закрыты.

. Покажите, как вы проводите время с детьми, когда школы и детские сады закрыты. Фитнес-тренеры . Поделитесь советами о том, как тренироваться дома.

. Поделитесь советами о том, как тренироваться дома. Фрилансеры. Поделитесь накопленным опытом надомной работы с другими людьми.

Стикер «Stay Home» уже запущен для всех пользователей iOS и Android.

Instagram также планирует добавить другие стикеры на тему эпидемии, включая напоминания о необходимости мыть руки и придерживаться безопасной дистанции с другими людьми. Эти стикеры станут доступны в ближайшие дни.

Совместный просмотр

Новая функция позволяет пользователям вместе просматривать публикации в Instagram. Так, несколько друзей могут связаться через видеочат и начать просматривать контент: сохранённые посты, рекомендуемые фото и видео и др. Для этого нужно будет нажать на иконку фото в левом нижнем углу видеочата.

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