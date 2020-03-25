Американский суд признал токены Gram ценными бумагами

Суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям, которые приобрели права на них на ICO в начале 2018 года. Предварительное решение суда было вынесено во вторник, 24 марта, и оно может быть обжаловано в порядке апелляции.

Суд согласился с позицией комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC):

«На основании теста Хоуи, определяющего, является ли нечто ценной бумагой, SEC доказала, что нынешний план Telegram по распространению Gram – это предложение ценных бумаг», — говорится в решении суда.

Telegram понесет критический урон репутации, если блокчейн TON не будет запущен, признает суд. Привлекая $1,7 млрд, представители Telegram подчеркивали свою техническую компетентность, и провал нового криптовалютного проекта запятнает репутацию Telegram и братьев Дуровых, отмечается в документе.

«Это ограничит возможности для запуска новых продуктов, привлечения технических специалистов и даже привлечения капитала, необходимого для поддержания мессенджера».

Судя по представленным данным, говорится в решении суда, доходы Telegram напрямую связаны с доходами первоначальных покупателей, которые могут вырасти или упасть вместе с успехом или провалом блокчейн-платформы TON.

В SEC cчитают, что создатель Telegram Павел Дуров знал и понимал, что «покупатели не захотят заплатить $1,7 млрд, чтобы приобрести криптовалюту Gram просто как средство хранения или передачи стоимости». Поэтому, по версии SEC, Telegram разработал схему, которая позволила бы максимизировать сумму средств, вложенных первоначальными инвесторами, и создал структуру, позволяющую этим покупателям максимизировать выгоду, которую они получают при перепродаже своих токенов на открытых рынках.

Напомним, SEC получила временный судебный запрет на первичное размещение токенов Gram компаниями Telegram Group и TON Issuer на сумму в $1,7 млрд 11 октября 2019 года.

В связи c решением SEC, руководство Telegram приняло решение о переносе даты запуска блокчейн-платформы TON на более поздний срок, а также потребовало через суд прекращение рассмотрения иска SEC.