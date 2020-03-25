Суд запретил Telegram выпуск криптовалюты

Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка вынес решение о том, что цифровые токены Gram, которые были выпущены в рамках блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), являются ценными бумагами. Решение суда запрещает передачу криптовалюты инвесторам — этого и добивалась от Telegram американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). Обратившись в суд в октябре прошлого года, комиссия требовала запретить передачу токенов Gram первым инвесторам.

SEC настаивала, что речь идет о ценных бумагах, однако их выпуск и продажа в 2018 году инвесторам состоялись без предварительной регистрации, как предписывает законодательство о ценных бумагах США . Суд согласился с аргументами SEC, сославшись в своем решении на разработанные Верховным судом США в 1946 году критерии отнесения операций к инвестиционным контрактам.

По мнению суда, первые инвесторы TON вложили средства, рассчитывая заработать через их перепродажу на вторичном рынке. Представителям Telegram не удалось предоставить убедительных аргументов, указывающих на отсутствие необходимости проводить предварительную регистрацию перед продажей токенов первым инвесторам. Блокчейн-платформа Павла и Николая Дуровых TON в начале 2018 года получила от инвесторов 1,7 миллиарда долларов на выпуск криптовалюты Gram.



