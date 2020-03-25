Суд запретил Telegram выпуск криптовалюты

Суд запретил Telegram выпуск криптовалюты

Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка вынес решение о том, что цифровые токены Gram, которые были выпущены в рамках блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), являются ценными бумагами. Решение суда запрещает передачу криптовалюты инвесторам — этого и добивалась от Telegram американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). Обратившись в суд в октябре прошлого года, комиссия требовала запретить передачу токенов Gram первым инвесторам.

SEC настаивала, что речь идет о ценных бумагах, однако их выпуск и продажа в 2018 году инвесторам состоялись без предварительной регистрации, как предписывает законодательство о ценных бумагах США. Суд согласился с аргументами SEC, сославшись в своем решении на разработанные Верховным судом США в 1946 году критерии отнесения операций к инвестиционным контрактам.

По мнению суда, первые инвесторы TON вложили средства, рассчитывая заработать через их перепродажу на вторичном рынке. Представителям Telegram не удалось предоставить убедительных аргументов, указывающих на отсутствие необходимости проводить предварительную регистрацию перед продажей токенов первым инвесторам. Блокчейн-платформа Павла и Николая Дуровых TON в начале 2018 года получила от инвесторов 1,7 миллиарда долларов на выпуск криптовалюты Gram.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Google может начать более детально оценивать скорость загрузки в ранжированииGoogle может начать более детально оценивать скорость загрузки в ранжировании
Moz открыл бесплатный доступ к своим премиум-курсам по SEOMoz открыл бесплатный доступ к своим премиум-курсам по SEO
Bing запустил новый портал с информацией по API для отправки URL и контента в индексBing запустил новый портал с информацией по API для отправки URL и контента в индекс
Карантин и долги за интернет: провайдеры обещают не отключать абонентовКарантин и долги за интернет: провайдеры обещают не отключать абонентов
Google не приоритизирует AMP-страницы в результатах поискаGoogle не приоритизирует AMP-страницы в результатах поиска
Блок рекламы


Похожие новости
Facebook запретил рекламу большего числа товаров в ответ на вспышку COVID-19Facebook запретил рекламу большего числа товаров в ответ на вспышку COVID-19
Google запретил рекламу медицинских масок вслед за FacebookGoogle запретил рекламу медицинских масок вслед за Facebook
Facebook запретил рекламу средств для профилактики и лечения коронавирусаFacebook запретил рекламу средств для профилактики и лечения коронавируса
Суд запретил доступ к сайтам PariMatch, Favorit, 1XBet, "Космолот" и десяткам онлайн-казиноСуд запретил доступ к сайтам PariMatch, Favorit, 1XBet, "Космолот" и десяткам онлайн-казино
TikTok запретил несовершеннолетним платить стримерам без разрешения родителейTikTok запретил несовершеннолетним платить стримерам без разрешения родителей
Bloomberg закрывает свой канал в WhatsApp и переходит в TelegramBloomberg закрывает свой канал в WhatsApp и переходит в Telegram
Telegram потребовал прекратить рассмотрение иска SECTelegram потребовал прекратить рассмотрение иска SEC
Google Ads запретил рекламу услуг по управлению долгами и реструктуризации кредитовGoogle Ads запретил рекламу услуг по управлению долгами и реструктуризации кредитов
Команда «Громадське» обвинила авторов популярного Telegram-канала о дизайне в плагиате сайтаКоманда «Громадське» обвинила авторов популярного Telegram-канала о дизайне в плагиате сайта
SEC приостановила ICO Telegram. Дуров обещал запустить блокчейн до 31 октября
Последние новости
Подгружаем последние новости