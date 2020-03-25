Facebook ведёт переговоры о покупке доли в индийской телекоммуникационной компании Reliance Jio

Facebook ведёт переговоры о покупке доли в индийской телекоммуникационной компании Reliance Jio

По сообщениям сетевых источников, компания Facebook ведёт переговоры о покупке «многомиллиардной доли» в телекоммуникационной компании Reliance Jio из Индии. Отмечается, что Google также заинтересована в приобретении доли индийской компании и в настоящее время рассматривает такую возможность.

Согласно имеющимся данным, Facebook была близка к покупке 10-процентной доли Reliance Jio, но переговоры затянулись из-за вспышки коронавируса. Отмечается, что если бы переговоры проходили в обычных условиях, то сделка могла быть завершена уже к концу этого месяца. Тем не менее, пандемия коронавируса привела к введению трёхнедельного карантина на территории Индии, поэтому заключение соглашения между Facebook и Reliance Jio затягивается.

В то время как Google и Facebook только ведут переговоры о приобретении доли в Reliance Jio, Microsoft уже сотрудничает с компанией в сфере предоставления услуг на основе облачных вычислений.

Стоит отметить, что для Facebook Индия является одним из крупнейших рынков, дающих компании порядка 328 млн активных пользователей ежемесячно. Один только мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, установлен на устройствах 400 млн пользователей из Индии. Если сделка Facebook с Reliance Jio состоится, то она станет третьей крупной инвестицией американской компании в стране. В прошлом Facebook вложила $25 млн в стартап социальной коммерции Meesho, а также $15 млн в компанию Unacademy.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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