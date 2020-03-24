Google ответил на ряд вопросов об обработке запросов на повторную проверку сайта

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер ответил на ряд вопросов об обработке запросов на повторную проверку сайта после наложения ручных санкций.

Ниже – вопросы к Мюллеру и его ответы на них:

  • Сколько времени Google тратит на обработку каждого запроса на повторную проверку сайта

Поскольку это ручные проверки, то мы можем тратить немного больше времени. Интернет большой, а наше время ограничено, поэтому специалист обычно смотрит на более общую картину по сайту и пытается выяснить, наблюдаются ли по нему паттерны, связанные с какими-либо накрутками.

В случае ссылок всё немного сложнее. В данном случае сотрудник должен всё перепроверить и посмотреть, относится ли нарушение к самому сайту, или это результат действий конкурента или ещё кого-то, кто пытается навредить ресурсу, добавляя эти ссылки.

Если мы увидим, что данные ссылки находятся вне контроля владельца сайта, то попытаемся найти способ просто проигнорировать их.

При этом наши сотрудники также тратят ещё какое-то время на то, чтобы также посмотреть на сам сайт.

  • У вас несколько команд [по ручным проверкам] для разных языков или одна большая команда в США?

У нас несколько человек в нескольких местах для нескольких языков, потому что иногда сложно понять сайты на разных языках, и глядя только на количество ссылок, мы не можем понять, естественные они или нет.

При этом для некоторых языков в определённых локациях у нас больше сотрудников, чем в других местах. В связи с этим иногда рассмотрение запросов на повторную проверку может занимать больше времени.

  • Имеет ли значение, насколько быстро владелец сайта реагирует на ручные санкции?

Нет. Это не значит, что если мы наложим ручные санкции, а вы исправите нарушения в течение часа, то всё будет в порядке.

Более важно, особенно в случае ссылок, действительно «очистить» общую картину по сайту, и иногда это занимает немного больше времени.

  • Существуют ли приоритетные очереди для запросов на повторную проверку?

Нет, я так не думаю.

  • Планирует ли Google повторные проверки сайтов после удаления ручных санкций?

Нет. Если нарушения устранены, то они устранены. За сайтом больше никто не следит.

Прослушать вопросы к Мюллеру и его ответы на них можно на видео ниже:

Напомним, ранее Джон Мюллер рассказал, что делать, если не получается избавиться от ручных санкций за спам.

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