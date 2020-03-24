GMB разрешил кафе указывать в названии, что у них доступна доставка или еда на вынос

Google внёс изменения в правила, регулирующие, что владельцы бизнеса могут добавлять в названия своих заведений.

Так, теперь владельцы кафе и ресторанов могут указывать в названии заведения, что у них есть доставка или возможность заказа еды на вынос.

Изменения в правилах заметили зарубежные вебмастера.

@GuideTwit @keyserholiday @mblumenthal @JoyanneHawkins Given the situation, GMB would allow us to update our business name to add " — To Go Available". Faster to push that Post and more visible. What is your take, POV, worth it or not with risk of impact to other directories?

— Thibault Adda (@thibaultadda) March 19, 2020

Google подтвердил эту информацию в комментарии эксперту по локальному поиску Джой Хоукинс. Она написала об этом на форуме Local Search. Это временное послабление в правилах, связанное с ситуацией вокруг COVID-19.

В обсуждении известный западный эксперт Майк Блументаль также добавил следующие детали:

  • Google не обновил соответствующий раздел в Справке Google Мой бизнес.
  • Новые рекомендации ориентированы в основном на кафе и продуктовые магазины.
  • Прежде, чем добавлять эту информацию в название, следует подумать, насколько это в интересах целевой аудитории.

Он также отметил, что если бы речь шла о его заведении, то он бы не беспокоился о возможных санкциях, поскольку Google и так не справляется со спамом во многих категориях.

Напомним, ранее стало известно, что Google ограничил функциональность сервиса My Business в связи с ситуацией вокруг COVID-19.

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