“Центр коммунального сервиса” Киева вводит онлайн-консультирование потребителей через Skype

&ldquo;Центр коммунального сервиса&rdquo; Киева вводит онлайн-консультирование потребителей через Skype

“Центра коммунального сервиса” (ЦКС) усилил мощности онлайн-общения на период введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений в Киеве. С сегодняшнего дня связаться со специалистом ЦКС можно с применением Skype-связи.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

Для этого нужно лишь установить приложение Skype на компьютере или смартфоне, добавить контакт соответствующего района и позвонить, предварительно убедившись, что гаджет оснащен рабочим микрофоном.

В частности, с помощью Skype-связи можно проконсультироваться по любому вопросу относительно начислений, заключения договоров, передачи показаний и актуализации данных по услугам отопления и горячего водоснабжения, содержания домов, холодного водоснабжения и водоотведения, вывоза мусора.

Специалисты будут работать по графику: понедельник-четверг – с 9:00 до 18:00, пятница – с 9:00 до 16:45, обеденный перерыв – с 13:00 до 13:45.

Список контактов специалистов ЦКС в Skype по районам:

- Голосеевский: CKS_GOLOS_1

- Дарницкий: CKS_DARN_1

- Деснянский: CKS_DESN_1

- Днепровский: CKS_DNIPR_1

- Оболонский: CKS_OBOLON_1

- Печерский: CKS_PECH_1

- Подольский: CKS_PODIL_1

- Святошинский: CKS_SVIAT_1

- Соломенский: CKS_SOLOM_1

- Шевченковский: CKS_SHEV_1

Как сообщала KV, украинские ведомства опубликовали список телефонов, по которым граждане смогут обращаться по всем интересующим вопросам во время ограничительных мер для предотвращения распространения коронавируса. Обратиться можно также и на горячие линии, созданные в каждой из областей.

Фото: odessa.online


Сергей Албул, КиевВласть

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