“Центр коммунального сервиса” Киева вводит онлайн-консультирование потребителей через Skype
“Центра коммунального сервиса” (ЦКС) усилил мощности онлайн-общения на период введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений в Киеве. С сегодняшнего дня связаться со специалистом ЦКС можно с применением Skype-связи.
Об этом
Для этого нужно лишь установить приложение Skype на компьютере или смартфоне, добавить контакт соответствующего района и позвонить, предварительно убедившись, что гаджет оснащен рабочим микрофоном.
В частности, с помощью Skype-связи можно проконсультироваться по любому вопросу относительно начислений, заключения договоров, передачи показаний и актуализации данных по услугам отопления и горячего водоснабжения, содержания домов, холодного водоснабжения и водоотведения, вывоза мусора.
Специалисты будут работать по графику: понедельник-четверг – с 9:00 до 18:00, пятница – с 9:00 до 16:45, обеденный перерыв – с 13:00 до 13:45.
Список контактов специалистов ЦКС в Skype по районам:
- Голосеевский: CKS_GOLOS_1
- Дарницкий: CKS_DARN_1
- Деснянский: CKS_DESN_1
- Днепровский: CKS_DNIPR_1
- Оболонский: CKS_OBOLON_1
- Печерский: CKS_PECH_1
- Подольский: CKS_PODIL_1
- Святошинский: CKS_SVIAT_1
- Соломенский: CKS_SOLOM_1
- Шевченковский: CKS_SHEV_1
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