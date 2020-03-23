Bing запустил новый портал с информацией по API для отправки URL и контента в индекс
Bing запустил
На сайте разработчики, владельцы сайтов и SEO-специалисты могут узнать подробнее об этих двух API, ознакомиться с технической документацией, получить советы по началу работы, прочитать часто задаваемые вопросы и ответы на них, а также узнать о последних обновлениях.
Bing Indexing API
Этот API даёт владельцам сайтов возможность оповестить Bing о добавлении нового контента, чтобы ускорить его сканирование и индексирование.
Bing Content Submission API
Данный API позволяет сайтам отправлять контент напрямую в Bing, не дожидаясь, когда его просканирует Bingbot.
Напомним, что Bing официально представил новые API в октябре 2019 года.
Отметим также, что у Google тоже есть Indexing API, но область его применения ограничена. Пока его можно использовать только для страниц вакансий и прямых трансляций.