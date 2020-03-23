Google Ads анонсировал новые правила в отношении рекламы госуслуг

Google Ads предупредил, что в мае этого года будут изменены правила в отношении других запрещённых типов бизнеса. В частности, в них будут добавлены пункты касательно рекламы государственных услуг и услуг по получению официальных документов.

Существующие правила в отношении продажи бесплатной продукции будут удалены.

Новые правила в отношении государственных услуг

В Google будет запрещена реклама услуг, которые можно получить напрямую от госорганизаций или их уполномоченных представителей, в том числе услуг по оформлению документов. Реклама от авторизованных представителей и реселлеров также будет запрещена.

Новые правила коснутся рекламы тех услуг, которые упрощают получение, продление, замену или поиск официальных документов или информации.

Также будет запрещено рекламировать оказание помощи при подаче заявлений или оплате официальных услуг, непосредственно предоставляемых государственными организациями или их уполномоченными представителями.

Разрешённые типы услуг

Новые правила не запрещают рекламу следующих услуг: подготовка налоговых деклараций, юридические услуги, услуги B2B, а также услуги юристов и консультантов по иммиграционным вопросам, которые прежде всего предоставляют информацию, а не только помощь в получении документов.

Подробнее об этих изменениях можно прочитать в Центре правил Google Ads.

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