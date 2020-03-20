eMarketer понизил прогноз по мировым расходам на рекламу на 2020 год

Аналитическая компания eMarketer понизила свой прогноз по мировым расходам на рекламу на 2020 год в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.

Согласно новому прогнозу, в 2020 году мировые расходы на рекламу вырастут на 7% в годовом сравнении — до $691,7 млрд. Ранее eMarketer ожидал рост на уровне 7,4% — до $712,02 млрд.

Обновлённый прогноз, выпущенный 19 марта, включает данные по цифровой, печатной, наружной, ТВ- и радиорекламе.

Прогноз eMarketer основан на том, что происходило на рекламном рынке Китая с тех пор, как в стране впервые был обнаружен коронавирус в декабре 2019 года.

Предполагается, что во второй половине года ситуация стабилизируется и рост возобновится. По мнению аналитиков, в ближайшие месяцы вирус будет взят под контроль и во втором полугодии произойдёт отскок, а большинство рекламных расходов будут иметь место в праздничный период, который в США обычно стартует в День благодарения.

eMarketer также ожидает, что летние Олимпийские игры 2020 пройдут, как и запланировано, в Токио.

Если что-то изменится или будет зафиксирован «устойчивый экономический спад», компания пересмотрит свой прогноз.

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